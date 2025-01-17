Ультраправий кандидат у президенти Румунії Джорджеску програв суд — він оскаржував скасування виборів

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Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску, в якій він оскаржував три рішення Центрального виборчого бюро про визнання недійсними президентських виборів.

Про це повідомляє Digi 24.

У суді апеляцію Джорджеску визнали необґрунтованою. Рішення суду є остаточним.

У цій справі ультраправий політик подав до суду одразу на кілька румунських інституцій: Центральне виборче бюро, Міністерство оборони, Генеральний штаб оборони, уряд, Генеральну прокуратуру, Конституційний суд, Румунську розвідувальну службу, а також на президента Клауса Йоханніса та кандидатку в президенти Елену Ласконі.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада 2024 року. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав тікток-акаунт bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів. Попередньо, нове голосування пройде навесні 2025 року.