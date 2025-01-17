У застосунку «Армія+» зʼявилися три нові рапорти

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У застосунку «Армія+» запустили три нові електронні рапорти, які стосуються зміни посади та відпустки через вагітність і пологи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Тепер у застосунку доступні електронні рапорти, щоб прийняти і здати посаду. Військовим більше не доведеться їхати до діловодства, аби передати обовʼязки. Разом із рапортом можна подати акт приймання-здавання посади.

Також у застосунку зʼявився рапорт на відпустку у звʼязку з вагітністю та пологами тривалістю до 126 днів з можливістю продовжити її. Надалі команда Міноборони планує додати рапорти на всі види відпусток для військовослужбовців.

Нові види рапортів є у новій версії застосунку «Армія+» на Play Market та App Store.