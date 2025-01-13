У Хорватії на виборах переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У Хорватії у другому турі президентських виборів переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович.
Про це свідчать результати голосування.
Після підрахунку 100% голосів він набрав 74,58%. Тоді як його опонент — ексміністр освіти Драган Пріморац — отримав 25, 42% виборців.
Явка виборців у другому турі склала 44,19%. Перемога Мілановича очікувана — він виграв з великим відривом перший тур президентських виборів, набравши 49,09%, тоді як його головний конкурент від правлячої партії «Хорватський демократичний союз» та ексміністр освіти Драган Пріморац — 19,35%. Громадські опитування перед другим туром також прогнозували перемогу Мілановича.
У Хорватії роль президента здебільшого церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, однак у нього є право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
- У квітні 2024 року партія «Хорватський демократичний союз» (HDZ) проукраїнського премʼєр-міністра Андрея Пленковича виграла на виборах. Тоді як опозиційна Соціал-демократична партія, чиїм неформальним лідером є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце.
- У березні 2024 року Конституційний суд Хорватії заборонив проросійському президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду премʼєр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.