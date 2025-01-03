У ГУР підтвердили, що Росія перекине військову техніку із Сирії в Лівію

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що росіяни планують перекинути частину військової техніки в Лівію. Раніше про це писала газета WSJ.

Про це пише пресслужба ГУР.

На військово-морській базі в сирійському місті Тартус росіяни чекають на військові кораблі, щоб вивезти техніку й озброєння. Там також перебувають найманці підконтрольного Міністерству оборони РФ «африканського корпусу».

За планом 5 січня в сирійський порт прибудуть великі десантні кораблі «Іван Ґрєн» і «Олександр Отраковський», а також суховантажне судно Sparta. На борту «Отраковського» перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту Росії капітан 1-го рангу Давітян Юрій Альбертович. Зараз судна в акваторії Середземного моря.

Згодом, 8 січня, у Тартус планують зайти ще два російські кораблі ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер «Іван Скобєлєв», які станом на 3 січня збираються перетнути Гібралтарську протоку.

Вантажні кораблі Sparta і Sparta II використають для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

За даними WSJ, Росія перекидає в Лівію сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема радари для комплексів С-400 і С-300. У такий спосіб Москва намагається зберегти військову присутність на Близькому Сході після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску, а президент Башар Асад втік до Росії.

Сирійська опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Тим часом Росія веде переговори з новою владою Сирії, щоб зберегти там військові бази, а ще виводить з країни військовий контингент. До евакуації своїх військових Росія хоче залучити ще щонайменше 25 військово-транспортних літаків, щоб перекинути війська, озброєння і техніку з Хмейміму до Ростова-на-Дону, Чкаловська і Владивостока. Нещодавно на одному з аеродромів у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.