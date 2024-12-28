Медіа: У Румунії попередньо визначилися з новою датою президентських виборів

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У Румунії призначили дату президентських виборів — вони пройдуть навесні 2025 року.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на анонімних співрозмовників.

За інформацією співрозмовників, правляча коаліція на засіданні 28 грудня призначила перший тур виборів на 23 березня 2025 року. Другий тур відбудеться 6 квітня.

Проєвропейська коаліція публічно заявила, що підтримує Кріна Антонеску від Національної ліберальної партії Румунії як єдиного кандидата. У виборах також візьмуть участь Олена Ласконі від «Союзу порятунку Румунії» та безпартійні Нікушор Дан і Даніель Фунеріу.

Балотуватиметься і проросійський Келін Джорджеску, який переміг на нинішніх виборах.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного премʼєр-міністра країни Марчела Чолаку всього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт «bogpr», яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.

Конституційний суд Румунії 6 грудня скасував результати першого туру президентських виборів.