На танкері тіньового флоту РФ, який Фінляндія підозрює в обриві кабелів, знайшли шпигунське обладнання

Новини

На танкері Eagle S, який Фінляндія затримала за підозрою у звʼязках з російським тіньовим флотом та причетності до пошкодження підводних морських кабелів, були приймально-передавальні пристрої. Вони перетворили судно на шпигунський корабель для РФ.

Про це повідомляє Lloydʼs List з посиланням на джерела.

Високотехнологічне обладнання, яке було на борту, нехарактерне для звичайного торгового судна і споживало більше енергії від генератора корабля, що призвело до неодноразових відключень.

Джерела кажуть, що обладнання для прослуховування та запису доставили на танкер у величезних портативних валізах, де ще було багато ноутбуків, що мали клавіатури для турецької та російської мов. Обладнання зберігали на містку — це найвище місце на судні.

Передавальні та приймальні пристрої використовували, щоб записувати всі радіочастоти, а згодом у Росії їх аналізували.

«Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями та літаками НАТО», — повідомили джерела Lloydʼs List.

Танкер Eagle S також скинув «пристрої сенсорного типу» в Ла-Манші під час транзиту, кажуть джерела видання.

За їхніми даними, подібні присторії також розмістили на судні Swiftsea Rider.

Lloydʼs List пише, що Eagle S ходить під прапором Островів Кука, Swiftsea Rider — під прапором Гондурасу. Вони серед 26 танкерів РФ з непрозорою структурою власності, які входять до санаційного списку Великої Британії за «підтримку воєнної машини Путіна». Обидва танкери прибули в 2022—2023 роках в обхід міжнародних санкцій. Пізніше їх передали судноплавному підрозділу російського нафтотрейдера Litasco компанії Eiger Shipping.

Що передувало

18 листопада 2024 року стало відомо про обрив підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною. Він проходить поруч з іншою важливою підводною інфраструктурою, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом у Литві теж заявили про обрив кабелю звʼязку між їхньою країною і Швецією. Обидва інциденти сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. У Німеччині вважають, що ці інциденти — диверсія і гібридна атака.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що в обриві кабелів звʼязку в Балтійському морі підозрюють екіпаж китайського балкера Yi Peng 3. Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливі кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря понад 160 кілометрів.

Екіпаж Yi Peng 3 складається з двох людей: капітана — громадянина Китаю, і російського моряка. Зараз розслідування європейських країн зосередилося на тому, чи був капітан китайського судна завербований російською розвідкою. Правоохоронці кажуть, що «надзвичайно малоймовірно», що капітан не бачив кинутого якоря, який годинами уповільнював судно і рвав кабелі на своєму шляху.

На Різдво, пообіді 25 грудня, підводний енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією обірвався. Під час цього інциденту над ним пропливали два кораблі.

Фінські правоохоронці 27 грудня зупинили судно Eagle S, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Естонією та належати до тіньового флоту Росії.

Тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії допомагає їй обходити стелю цін на нафту, встановлену країнами «Великої сімки» (G7), і санкції. Кораблі тіньового флоту не мають прямого звʼязку з РФ, а право власності ховають по всьому світу через складні механізми.

У Великій Британії вважають, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів».

За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.