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Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна — це допомога в межах гуманітарної програми «Зерно з України».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сімʼю з пʼятьох людей протягом місяця.

«Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей», — зазначив президент.

«Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини від початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — постачити збіжжя до найбідніших країн Африки. Тепер програму розширили й на Сирію.

Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною, попри падіння режиму експрезидента Башара Асада. За даними ООН, понад 12 мільйонів сирійців не мають належного доступу до їжі. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme) зауважує, що три мільйони громадян Сирії перебували в стані гострого голоду. Громадянська війна зруйнувала сільськогосподарське виробництво, суттєво скоротила імпорт продуктів і спричинила зростання цін.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основними учасниками конфлікту були регулярні військові формування, які виступають на боці уже експрезидента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримували військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надавали Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримувала допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада в громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю.