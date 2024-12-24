Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на €237 мільйонів через її відхід зі шляху до ЄС

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Влада Німеччини призупинила проєкти на суму €237 млн для Грузії через відмову країни від вступу до ЄС та придушення протестів.

Про це у соцмережі Х повідомив німецький посол у Тбілісі Петер Фішер.

Дипломат написав, що таким чином Міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН і міністерка Свенья Шульце реагують на відхід Грузії зі шляху до Євросоюзу і розгін протестів.

«Ми зупинили фінансування зеленого водню, енергетичної інфраструктури, а також фінансування водної інфраструктури в Батумі. Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває», — додав Фішер.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.