Прокуратура закрила справу актора Алека Болдвіна, якого звинувачували в ненавмисному вбивстві
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Спеціальний прокурор Нью-Мексико вирішила не оскаржувати рішення суду щодо голлівудського актора Алека Болдвіна. Так у справі про смерть української кінооператорки Галини Гатчинс поставили крапку.
Про це пише Reuters.
Спецпрокурорка Карі Морріссі відкликала апеляцію, подану після закриття справи в липні. Захисники Болдвіна заявили, що це «остаточне підтвердження того, що актор і його адвокати говорили із самого початку [справи], — це була невимовна трагедія, але Алек Болдвін не вчиняв злочину».
Ще в липні 2024 року суд штату Нью-Мексико зняв з Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки Галини Гатчинс. Але спецпрокурорка з рішенням не погодилась і подала апеляцію, яку зараз відмовилась розглядати Генеральна прокуратура.
- Українська операторка Галина Гатчинс загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з револьвера Алека Болдвіна перед зйомками фільму «Іржа». У цей момент Болдвін тренувався діставати зброю на камеру. Реквізитний револьвер виявився зарядженим бойовими кулями.
- У жовтні 2022 року актор досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. В лютому 2023 року Болдвіну офіційно висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві, але наприкінці квітня 2023 року зняли. В січні 2024 року такі ж звинувачення Болдвіну висунуло велике журі в Нью-Мексико. Тепер ця справа закрита.
- У квітні 2024 року зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід засудили до 18 місяців увʼязнення за ненавмисне вбивство Гатчинс.