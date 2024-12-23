Нардеп Микола Тищенко не зʼявився на судове засідання нібито через хворобу

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УНІАН

Народний депутат Микола Тищенко, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі, не зʼявився на черговому судовому засіданні в Бабушкінському районному суді Дніпра. Усе нібито через ішемічну хворобу серця.

Про це із зали суду повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Народного депутата Тищенка, а також колишнього правоохоронця Богдана Писаренка, який теж фігурує у справі, мали примусово доставити до зали суду — відповідну ухвалу прийняли на попередньому засіданні.

Водночас примусу до нардепа не застосовували, бо, за словами прокурора, Тищенко сам обіцяв приїхати.

Прокурор каже, що близько четвертої ранку 23 грудня Тищенко нібито звернувся в одну з київських лікарень — йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця.

Колишній правоохоронець Богдан Писаренко разом зі своїм адвокатом просили про відвід секретаря суду. Прокурор зазначив, що вони роблять це, щоб затягнути судовий процес.

Згодом повідомили, що адвокат експоліцейського Писаренка поїхав на інше засідання.

Потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.

Що передувало

20 червня 2024 року у дніпровських телеграм-каналах зʼявилось відео сутички в центрі міста. Блогер Ігор Лаченков писав, що люди у формі з оточення нардепа Миколи Тищенка побили й скрутили військовослужбовця Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. За однією з версій, Павлов та його друзі запитали в Тищенка, що це за озброєні люди без ропізнавальних знаків ходять із нардепом.

Тищенко стверджував, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський в оточенні його людей спілкується з Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко писав, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Поліція Дніпра версію Тищенка не підтверджувала і повідомила, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка і незаконно утримували його. Там відкрили два кримінальні провадження — через умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі.

Згодом виявилось, що поліцейський, який був із Тищенком у Дніпрі, зі столичної поліції. Його звільнили.

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини за попередньою груповою змовою. Ще одному фігуранту сутички повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. Хто це — прокуратура не повідомила, але, ймовірно, йдеться про одного з охоронців Тищенка. Того ж дня поліція затримала одного з нападників на Павлова.