Велика Британія ввела санкції за розгін протестувальників проти пʼяти грузинських посадовців. Серед них — очільник МЗС

Новини

Велика Британія наклала санкції на п’ятьох високопоставлених грузинських чиновників, які відповідальні за жорстокі напади на журналістів і мирних протестувальників у Грузії.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під санкції Великої Британії потрапили такі посадовці:

міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі;

заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе;

начальник департаменту поліції Тбілісі Сулхан Тамазашвілі;

начальник відділу спеціальних завдань Звіад Харазішвілі;

заступник начальника відділу спеціальних завдань Мілері Лагазаурі.

Усім їм заборонили в’їзд до Великої Британії та заморозили активи, виключаючи їх із країни та її економіки.

Велика Британія ввела санкції у координації із США.

«Наші сьогоднішні дії показують, що Велика Британія підтримує народ Грузії та розгляне всі варіанти, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності», — сказав британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

За його словами, насильство під час мирних протестів — це напад на демократію та на право грузинського народу «здійснювати свої основні свободи».

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела і Україна. Сполучене Королівство також призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.