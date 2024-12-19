Зеленський: Деякі європейські лідери підтримують ідею відправити миротворчу місію ЄС в Україну

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«Бабель»

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном питання можливого залучення іноземних миротворців в Україні.

Про це Зеленський повідомив журналістам після низки зустрічей, які тривали до пізнього вечора, передає кореспондентка «Бабеля».

Зеленський заявив, що деякі західні лідери підтримують ідею відправити до України миротворчу місію країн Європейського Союзу. Нині тривають дискусії, зокрема про те, як втілити цю ініціативу.

«Щодо миротворців, ми обговорювали з Емманюелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею посилення України. Питання в деталях, і ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Емманюель вже мав контакти з деякими лідерами. І я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього», — зазначив Зеленський.

За словами президента, у середу він зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, а також з лідерами Європи. Одна з найважливіших тем, яку вони обговорювали, — це захист енергетики: «Зима, енергетика, її треба захищати. Мені [Україні] потрібно 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб захистити розподільчі станції».

Відповідаючи на запитання про те, яка позиція України буде вважатися найсильнішою у можливих переговорах із Росією, Зеленський зазначив, що все прописано в Плані перемоги, який Україна передала США та європейським лідерам. Ідеться як про гарантії безпеки, так і про економічну підтримку країни.

«До речі, ми пропонували партнерам доповнювати наш план [перемоги], особливо з точки зору санкційної політики. Тут хотілося би почути їхні пропозиції», — зазначив президентм. За інформацією «Бабеля», у ЄС вже готують 16-й пакет санкцій.

Також Зеленський додав, що премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні незабаром пообіцяла передати наступний пакет підтримки для України.

Що передувало

У лютому 2024 року на зустрічі європейських лідерів в Парижі Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.

Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що такого рішення не ухвалювали, а в Росії заявили, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступили з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації.

Після цього колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.

Зараз, як пише агентство Reuters, у Європі обговорюють відправку військ в Україну, якщо буде угода про припинення вогню з Росією. Основну частину сил в Україні можуть сформувати Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Переговори поки що на ранній стадії, у союзників є розбіжності.