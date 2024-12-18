Із СЗЧ тепер можна повернутися через застосунок «Армія+»

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У застосунок «Армія+» додали можливість подати рапорт, щоб повернутися з самовільного залишення частини.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорт на повернення із СЗЧ розглядатимуть протягом доби. Після цього часу військовослужбовець отримає повідомлення, що має прибути до нової військової частини — батальйону резерву. Наразі таких батальйонів 17.

Це тимчасовий пункт, де військових поновлюють на службі. З нього можна перевестися у військову частину, в яку людина хоче піти.

Що передувало

У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. А вже в жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про СЗЧ винесли майже сто рішень не увʼязнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

Закон про поновлення виплат для військових, які повернулись після першого СЗЧ, ухвалили 21 листопада, а за тиждень його підписав президент. У перший тиждень після ухвалення цього закону на службу повернулись 3 тисячі людей.

За даними «Опендатабот», за 10 місяців цього року було відкрито 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за той же період минулого року. Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справа дійшла на розгляд до суду.