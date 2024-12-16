«Опендатабот»: Цьогоріч лише 1,3% справ про дезертирство дійшли до суду
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
За 10 місяців цього року було відкрито 19 922 кримінальних провадження через дезертирство — у 3,7 раза більше, ніж за той же період минулого року.
Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».
Водночас лише у 3% справ про дезертирство цьогоріч вручено підозру, а в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.
Через самовільне залишення частини цьогоріч відкрито 41 950 кримінальних проваджень — вдвічі більше, ніж через дезертирство. Справ за статтею 407 побільшало за рік у 3,3 раза.
Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ також ефективніше: підозру отримали в 13% справ, а до суду дійшло 7%.
- У серпні 2024 року Рада ухвалила закон № 11322, який декриміналізує дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. А вже в жовтні суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях у справах про СЗЧ винесли майже сто рішень не увʼязнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.
- Закон про поновлення виплат для військових, які повернулись після першого СЗЧ, ухвалили 21 листопада, а за тиждень його підписав президент. У перший тиждень після ухвалення цього закону на службу повернулись 3 тисяч людей.