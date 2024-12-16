FT: Режим Асада за два роки доставив до Росії дві тонни доларів готівкою

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Центральний банк Башара Асада переправив близько $250 млн готівкою до Москви протягом 2018—2019 років.

Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти FT виявила записи, які свідчать про те, що режим Асада, відчуваючи гостру нестачу іноземної валюти, у 2018—2019 роках привіз до московського аеропорту «Внуково» майже дві тонни готівки купюрами по $100 та €500.

Вивезені активи згодом розміщувалися в російських банках «Російська фінансова корпорація» та ЦМРбанк. Обидва зараз під санкціями США.

За цей час було здійснено 21 рейс, на борту літаків перевезли понад $250 млн. У самій Сирії в цей період, за словами джерела, спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти — резерви були «майже нульовими».

Співрозмовники FT зазначають, що через санкції сирійський банк був змушений здійснювати платежі готівкою. Так Сирія купувала пшеницю в Росії, оплачувала послуги друку грошей та «оборонні» витрати.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною в Росії і отримав політичний притулок.