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Естонія заборонила в’їзд ще 14 посадовцям Грузії, серед них — премʼєр країни Іраклій Кобахідзе.

Про це повідомляє пресслужба естонського Міністерства закордонних справ.

«Насильство, яке застосовує грузинська влада проти протестувальників, журналістів і лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і суперечить правам людини», — сказав міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Він закликав країни ЄС відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти народу цієї країни та підриває демократію.

До цього, ще 2 грудня Литва, Латвія та Естонія спільно заборонили в’їзд понад 10 представникам керівної партії та високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Обмеження через відповідальність за порушення прав людини наклали на 11 людей. Деякі з посадовців вже перебувають під санкціями інших країн. Серед них:

олігарх та засновник «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі;

голова МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі;

перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;

інші заступники голови МВС — Йосеб Челідзе, Олександр Дарахвелідзе, Георгій Бутхузі;

голова департаменту з особливих доручень (перебуває під санкціями США) Звіад Харазішвілі;

заступники Харазішвілі — Мірза Кезевадзе та Мілері Лагазаурі (на нього також накладені санкції Сполучених Штатів);

директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;

директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Грузії Теймураз Купатадзе.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела і Україна. Сполучене Королівство також призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.