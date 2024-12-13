Київ готовий підтримати сирійців у рамках програми «Зерно з України»

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Melissa Askew / Unsplash

Київ готовий підтримати сирійський народ у рамках гуманітарної програми «Зерно з України».

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Ми розуміємо, наскільки складна нинішня ситуація для простих сирійців, і готові простягнути руку допомоги», — написав він.

«Зерно з України» — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року, в 90-ті роковини від початку Голодомору 1932—1933 років. Її мета — постачити збіжжя до найбідніших країн Африки. Тепер програму можуть розширити й на Сирію.

Гуманітарна ситуація в Сирії залишається складною, попри падіння режиму експрезидента Башара Асада. За даними ООН, понад 12 мільйонів сирійців не мають належного доступу до їжі. Всесвітня продовольча програма (World Food Programme) зауважує, що три мільйони громадян Сирії перебували в стані гострого голоду. Громадянська війна зруйнувала сільськогосподарське виробництво, суттєво скоротила імпорт продуктів та спричинила зростання цін.

Повалення режиму Асада в Сирії

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці вже почали формувати перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир, який очолював «Уряд порятунку» — політичну структуру, створену 2017 року на територіях, що перебували під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії і отримав політичний притулок.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основними учасниками конфлікту були регулярні військові формування, які виступають на боці уже експрезидента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». У соцмережах поширювали відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.