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Боєприпаси до HIMARS, дрони та Javelin. США виділили Україні новий пакет допомоги на $500 млн

Автор:
Оля Березюк
Дата:

США передадуть Україні новий пакет зброї та обладнання вартістю $500 млн.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Пакет надають в межах програми зі скорочення запасів Пентагону, він включає в себе:

«Сполучені Штати та понад 50 країн світу обʼєднали зусилля, щоб забезпечити Україні можливості, необхідні для захисту від російської агресії», — наголосили в Держдепі.