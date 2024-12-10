Politico: США розглядають виключення «Хаят Тахрір аш-Шам» зі списку терористичних організацій

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Getty Images / «Бабель»

США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) зі списку терористичних організацій. Бійці ХТШ очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Повалення режиму Асада завдало сильного удару Ірану та Росії, які підтримували режим Асада для власних геополітичних інтересів. Значну роль у цьому зіграла «Хаят Тахрір аш-Шам» та її лідер Абу Мохаммед аль Джулані. Проте зараз США визнають ХТШ терористичною організацією, а у 2017 році пропонували $10 мільйонів за інформацію про Джулані, якого визнають «особливо небезпечним терористом».

США визнали ХТШ терористичною через її звʼязок із «Аль-Каїдою». Але в 2016 році Джулані заявив про розрив звʼязків з «Аль-Каїдою» і почав кампанію з ребрендингу себе та свого угруповання.

За словами чотирьох чинних і колишніх посадовців США, знайомих з дискусіями, у Вашингтоні точаться бурхливі дебати з питання, що робити далі з ХТШ. Раніше президент Джо Байден сказав, що США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади в країні. Тоді він зауважив, що дехто з повстанців у минулому «має власний досвід тероризму та порушення прав людини». І попри те, що зараз вони говорять «правильні речі», Вашингтон оцінюватиме не лише слова, а й їхні дії.

Лідер «Хаят Тахрір аш-Шам» Абу Мохаммед аль Джулані. Getty Images / «Бабель»

За американським законодавством, державний секретар США може оголосити угруповання іноземною терористичною організацією (FTO), якщо воно займається тероризмом та загрожує безпеці США. Позначення FTO дозволяє переслідувати групу та її активних прихильників, а ще вводити санкції.

Організацію можуть виключити зі списку FTO, але таке рішення часто ухвалюють лише після тривалих обговорень. Крім того, пише Politico, на цей крок важко зважитися політично: жоден президент не хоче, щоб його вважали тим, хто дав терористам повну свободу дій, передчасно знявши позначку FTO.

Politico зазначає, що у Вашингтоні ніхто не шкодує про падіння режиму Асада в Сирії. Але розмірковують, чи є керівник ХТШ аль Джулані «поміркованим перехідним лідером», як він про себе каже, чи «вовком в овечій шкурі».

«Багато угруповань говорять правильні речі, приходячи до влади, тому що вони стурбовані її крихкістю. А потім, консолідувавши владу, вони зосереджуються на реалізації своєї ідеології», — сказав колишній посадовець Адміністрації президента США Дональда Трампа Габріель Норонья.

Колишній головний спецпредставник Держдепартаменту боротьби з тероризмом Натан Сейлз закликає оцінювати аль Джулані «за ходом його карʼєри», а не за те, що він зробив за останні місяці.

Поки що в адміністрації Джо Байдена зайняли вичікувальну позицію, заявивши, що стежитимуть за тим, що робитиме ХТШ.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.