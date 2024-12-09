Тур Тейлор Свіфт “Eras Tour” став найкасовішим в історії

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Світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт “Eras Tour” став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше перевищив $2 мільярди.

Про це пише The Guardian.

Останній концерт у межах туру пройшов 8 грудня у Ванкувері. Усього Свіфт дала їх 149 по всьому світу. Шоу відвідали понад 10 мільйонів людей, а середня ціна на квиток була $204. Найбільше людей (96 006) прийшло на концерт Свіфт у Мельбурні.

Тейлор Свіфт під час концерту в Сіднеї, лютий 2024 року. taylorswift13 / X

Концерти “Eras Tour” тривали понад три години, сетліст складався із 44 пісень, поділених на 10 окремих актів. Цей тур уже назвали важливою главою в історії сучасної музики. За час туру Тейлор Свіфт випустила три альбоми — “The Tortured Poets Department” і два перезаписані, “Speak Now” і “1989”.

Попит на квитки на концерти Тейлор Свіфт був таким високим, що в системі продажу квитків Ticketmaster стався збій, коли вони вийшли в продаж. Крім того, Eras Tour побив рекорд пʼятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився у середині 2023 року і дав $939 мільйонів за 328 концертів.

Сама ж Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі за версією журналу Forbes завдяки туру. А стрічка про “Eras Tour” стала найкасовішим концертним фільмом усіх часів, випередивши «Майкл Джексон: Ось і все» 2009 року.