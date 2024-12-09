Тур Тейлор Свіфт “Eras Tour” став найкасовішим в історії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт “Eras Tour” став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше перевищив $2 мільярди.
Про це пише The Guardian.
Останній концерт у межах туру пройшов 8 грудня у Ванкувері. Усього Свіфт дала їх 149 по всьому світу. Шоу відвідали понад 10 мільйонів людей, а середня ціна на квиток була $204. Найбільше людей (96 006) прийшло на концерт Свіфт у Мельбурні.
Концерти “Eras Tour” тривали понад три години, сетліст складався із 44 пісень, поділених на 10 окремих актів. Цей тур уже назвали важливою главою в історії сучасної музики. За час туру Тейлор Свіфт випустила три альбоми — “The Tortured Poets Department” і два перезаписані, “Speak Now” і “1989”.
Попит на квитки на концерти Тейлор Свіфт був таким високим, що в системі продажу квитків Ticketmaster стався збій, коли вони вийшли в продаж. Крім того, Eras Tour побив рекорд пʼятирічного прощального туру Елтона Джона, який завершився у середині 2023 року і дав $939 мільйонів за 328 концертів.
Сама ж Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі за версією журналу Forbes завдяки туру. А стрічка про “Eras Tour” стала найкасовішим концертним фільмом усіх часів, випередивши «Майкл Джексон: Ось і все» 2009 року.
- За 2023 рік співачка Тейлор Свіфт набрала на стримінговому музичному сервісі Spotify 26,1 мільярда прослуховувань — найбільше з усіх виконавців. Після перемоги у Spotify Wrapped співачка заробить більше грошей, ніж хто-небудь заробляв на платформі. Американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт «Людиною року 2023».