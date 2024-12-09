Reuters: Туреччина знала про плани наступу сирійської опозиції

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Сирійські повстанці показали Туреччині свій план наступу на режим експрезидента Сирії Башара Асада після того, як той неодноразово відхилив пропозиції турецького президента Реджепа Ердогана про політичний вихід країни з глухого військового кута.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Уряд президента Туреччини Ердогана, який у 2020 році уклав угоду з Росією про деескалацію бойових дій на північному заході Сирії, довго виступав проти наступу повстанців, бо боявся, що це призведе до нової хвилі сирійських біженців.

Тому Анкара передавала Дамаску такий меседж: «Цей шлях роками не працював, тому спробуйте інший, наш. Вам нічого не потрібно робити, просто не втручайтеся». Туреччина хотіла нормалізувати відносини із Сирією в обмін на те, що режим Асада утримуватиме курдські сили подалі від турецького кордону і поверне додому принаймні частину сирійських біженців.

Очільник міжнародно визнаної сирійської опозиції за кордоном Хаді Аль-Бахра розповів, що минулого тижня опозиційне військове угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS) і Сирійська національна армія (SNA) «обмежили» спільне планування перед операцією та погодилися «досягати співпраці, а не конфліктувати один з одним». За його словами, турецькі військові бачили, що робили та обговорювали збройні угруповання.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив, що зусилля Ердогана в останні місяці налагодити комунікацію з Асадом провалилися, і Туреччина «знала, що дещо буде». Водночас заступник міністра закордонних справ Нух Їлмаз заявив, що Анкара не стоїть за наступом і не давала згоди на це.

Що передувало

З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.

Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.

8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.