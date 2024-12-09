Лукашенко помилував ще 29 політвʼязнів

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Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 29 людей, яких засудили за «злочини екстремістського спрямування».

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Серед помилуваних — 11 жінок і 18 чоловіків. Лукашенко помилував шістьох людей, молодших за 25 років, трьох пенсіонерів, а ще людей з хронічними хворобами та інвалідністю.

Пресслужба Лукашенко стверджує, що всі вони «розкаялися в скоєному і звернулися з клопотанням про помилування». Імен помилуваних політвʼязнів, як і раніше, не називають.