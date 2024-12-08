Трамп заявив, що Україна й Зеленський «хочуть угоди», і закликав припинити вогонь
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і на тлі новин про повалення режиму Башара Асада в Сирії обраний президент США Дональд Трамп заявив про бажання Києва укласти угоду і «зупинити божевілля».
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів», — йдеться у його дописі.
Дональд Трамп закликав «негайно припинити вогонь і почати переговори», бо «надто багато життів марно втрачено» і якщо це продовжиться, то «може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим». За його словами, Китай допоможе з переговорами.
Щодо Росії, то політик називає такі втрати у війні — 600 тисяч убитими й пораненими. Він вважає, що це причина, чому РФ не зацікавлена в захисті режиму Башара Асада в Сирії.
«Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його бойові успіхи», — написав Трамп.
Свій допис він закінчив словами «Світ чекає!».
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. У лютому 2024 року Зеленський озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. За даними Генштабу, РФ втратила понад 753 тисячі військових убитими та пораненими.
- Напередодні, 7 грудня Зеленський під час візиту до Парижу провів зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еманнюелем Макроном. Зеленський розповів, що на зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.
- Уранці 8 грудня стало відомо, що сирійські повстанці увійшли в столицю Сирії Дамаск і повалили режим президента Башара Асада.