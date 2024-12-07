Україна отримала другу партію F-16 від Данії

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Air Force USA

Друга партія літаків F-16 від Данії вже надійшла в Україну.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Український президент подякував за підтримку прем’єр-міністру Матте Фредеріксен і всьому народові країни-союзниці.

«Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети та рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково», — каже Зеленський.