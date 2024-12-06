Конституційний суд Румунії скасував перший тур виборів президента

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів.

Про це пише румунське видання Digi24 з посиланням на джерела.

Тепер увесь виборчий процес проведуть заново. Уряд має встановити нову дату виборів президента і нову календарну програму для цього.

Судді Конституційного суду ухвалили рішення після термінової зустрічі, бо суд отримав багато нових запитів про скасування президентських виборів.

У них цитували документи, розсекречені Вищою радою оборони країни, у яких йшлося, що ультраправий кандидат у президенти Келін Джорджеску в обхід національного виборчого законодавства провів агресивну рекламну кампанію, а також використовував алгоритми деяких платформ, зокрема TikTok, щоб швидко підвищити популярність.

Келін Джорджеску заявляв, що коли переможе, то заборонить експорт українського зерна через Румунію і заблокує військову допомогу Києву. Також він вважає, що Бухарест не має дотримуватися зобов’язань НАТО щодо витрат на оборону.

Президентські вибори в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Причому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.

Лідерство Джорджеску виявилось несподіваним, його почали звинувачувати у впливі на вибори через TikTok. Через це Єврокомісія навіть звернулась до платформи з проханням надати інформацію про те, як соцмережа зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також перелічити ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Румунська розвідка зʼясувала, що участь у фінансуванні кампанії Джорджеску брав TikTok-акаунт «bogpr», яким користується громадянин Румунії Богдан Песчір. Він здійснив платежі загалом на $381 тисячу в період з 24 жовтня по 24 листопада користувачам акаунтів TikTok, які брали участь у просуванні Джорджеску.