Сирійські повстанці зайшли до міста Хама — четвертого за величиною у країні

Новини

Getty Images

Сирійські повстанці ввійшли в Хаму — це четверте за величиною місто в Сирії. Російські війська оголосили, що виходять з міста.

Про це повідомляє Reuters.

Представники сирійської армії, разом з якою воюють російські війська, заявили, що повстанці ввійшли в Хаму після інтенсивних зіткнень. Вони також зазначили, що передислокуються за межі міста, «щоб зберегти життя мирних жителів і запобігти боям в місті».

Повстанці заявили, що вони вже зайшли в райони на північному сході міста та захопили центральну вʼязницю, звільнивши затриманих.

Телеканал «Аль-Джазіра» транслював зображення повстанців у місті, деякі з них зустрічали цивільних біля кільцевої розвʼязки, а інші їхали на військових машинах і мопедах, пише Reuters.

Про наступ сирійських повстанців на Хаму стало відомо ще кілька днів тому. Головна мета — відрізати війська президента Башара Асада від ключової дороги, що веде до столиці Дамаска.

Через Хаму проходить шлях з Алеппо до основних центральних локацій на півночі, таких як місто Хомс, прибережні порти Латакія й Тартус, а також до Дамаска на півдні.



Хаму контролював уряд країни з початку громадянської війни у 2011 році.

Зеленим позначена територія, яку контролює опозиція, а червоним — режим Асада.



Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.