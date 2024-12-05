«Складне становище української влади». Премʼєр Грузії відреагував на санкції України проти грузинських політиків

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Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відреагував на те, що Україна ввела санкції проти нього та деяких інших грузинських посадовців, які відповідальні за проросійський курс країни та розгін проєвропейських протестувальників. За словами премʼєра Грузії, такий крок України свідчить «про складне становище української влади».

Про це Іраклій Кобахідзе заявив на пресконференції, передають грузинські медіа.

Він наголосив, що в рішенні ввести санкції проти грузинських посадовців українська влада не була незалежною. Іраклій Кобахідзе сказав, що так «дехто» намагається максимально ускладнити ситуацію для нової адміністрації у США щодо грузинського регіону. Погіршення відносин влади України та Грузії — одна з частин цього плану.

За словами Кобахідзе, уряд Грузії залишається «в режимі односторонньої дружби з Україною», бо Грузії «дорога дружня країна та український народ».

«Яке б рішення не прийняла українська влада, ми залишаємося вірними цій країні та її народу. Ми солідарні з цією країною і цими людьми», – сказав Кобахідзе.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подякувала за рішення України ввести санкції проти очільників країни.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результати виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики.

Президентські вибори в Грузії заплановані на 14 грудня, а інвагрурація нового очільника держави — на 29 грудня. Проте Саломе Зурабішвілі заявила, що новий парламент є нелегітимним і не зможе обрати нового президента, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Премʼєр Грузії наполягає на президентських виборах і каже, що саме «воля більшості грузинського народу» укомплектує всі конституційні органи. Так, президентом хочуть затвердити ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.

На початку грудня Литва, Латвія та Естонія спільно ввели санкції проти представників керівної партії та високопосадовців Міністерства внутрішніх справ Грузії. Очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна наголошував, що балтійські країни не вітають у себе «противників демократії» та «порушників прав людини».



