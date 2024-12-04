Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

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Синиця Олександр / УНІАН

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За документ голосували 239 нардепів.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року пропонують утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей. Також впровадять механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.

Крім того, документ забороняє рекламу азартних ігор. Винятки: реклама на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У такій рекламі забороняють:

пропонувати або надавати відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

телефонувати, відправляти повідомлення невизначеному колу людей;

пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

У рекламі забороняють участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використовувати тематику, повʼязану з війною.

Окрім цього, документ забороняє отримувати ліцензію людям, які були власниками чи посадовцями гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати за ліцензії.

Розрахунки при проведенні азартних ігор проводять виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Інші платіжні послуги забороняють використовувати. Крім того, забороняють спонсорство азартних ігор, крім спонсорства у спорті.

За документом, лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

Також встановлюють ліміти на витрати та час гри й обовʼязкові перерви. Документ пропонує запровадити «контрольні закупки» з відеофіксацією під час перевірок.

До того ж забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.