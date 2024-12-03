У Молдові знайшли уламки невідомого дрону неподалік кордону з Україною

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Поліція Молдови

У Молдові знайшли уламки невідомого дрону в Оргеївському районі на околиці села Подгорень. Це неподалік кордону з Україною.

Про це повідомила поліція Молдови.

Поліція Молдови

Поліція Молдови

Правоохоронці вже обмежили доступ до місця падіння дрона та проводять комплексне розслідування. На місці прибули спеціалізовані служби. Постраждалих нема.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет та безпілотників. Наприклад, у жовтні в Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки снаряда — імовірно, це була ракета. А вже в листопаді російські дрони та ракети залетіли на територію Молдови під час атаки на Україну.