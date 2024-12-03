Парламент Абхазії не ратифікував інвестиційну угоду з РФ
- Автор:
- Оля Березюк
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Парламент самопроголошеної республіки Абхазія проголосував проти ратифікації інвестиційної угоди з РФ.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Respublica.
Разом із цим депутат Кан Кварчія запропонував винести вотум недовіри віцепремʼєру і міністру економіки країни Христині Озган (вона від імені Абхазії підписала документ у Москві).
Угода з РФ мала дозволити російським фірмам інвестувати в будівельні проєкти в регіоні, однак опозиційні активісти вважають це «здачею інтересів» Абхазії. Документ мали розглянути ще 15 листопада, але протестувальники зірвали сесію парламенту і прорвалися до будівлі.
Тоді ж опозиція почала вимагати відставки «президента» Аслана Бжанії. Пресслужба «президента» повідомила, що адміністрація готується відкликати з парламенту законопроєкт про ратифікацію російсько-абхазької інвестиційної угоди.
19 листопада Бжанія подав у відставку, того ж дня це рішення підтримав парламент невизнаної країни.
- Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році. Це сталося за активної військової підтримки з боку Москви, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після пʼятиденної війни між Росією та Грузією у 2008 році Кремль визнав «незалежність» регіону, хоча більшість світової спільноти досі визнає суверенітет Грузії над Абхазією.