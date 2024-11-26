Уряд виділив 200 мільйонів гривень для будівництва фортифікацій в Запорізькій області
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Уряд перерозподілив кошти з резервного фонду, які раніше виділив різним областям, і перенаправив частину з них на будівництво фортифікацій в Запорізькій області.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
За його словами, Кабінет міністрів України перерозподілив 258,23 мільйона гривень, які виділяли Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській ОВА.
З них 203 мільйони 349 тисяч гривень уряд спрямував Запорізькій ОВА для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, облаштування системи невибухових загороджень.
А решту 54,8 мільйона гривень спрямують назад до резервного фонду.
- У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує виробити мільйон дронів.
- На початку жовтня 2024-го уряд схвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Таке рішення ухвалили у звʼязку з тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат і офіційно навчати операторів дронів.
- А 15 листопада стало відомо, що Запорізька область виділяє понад мільярд гривень на закупівлю безпілотників і комплектуючих до них.