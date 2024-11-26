Bloomberg: Британія передала Україні ще «десятки» далекобійних ракет Storm Shadow

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Велика Британія передала Україні ще «десятки» своїх далекобійних ракет Storm Shadow — уперше від того, як премʼєром став Кір Стармер.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Поставки, про які публічно не оголошували, відбулися кілька тижнів тому. Їх замовили після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності. Водночас нові ракети Storm Shadow надійшли до того, як США та Велика Британія дозволили Україні бити ракетами великої дальності по цілях у Росії. Джерела Bloomberg не називають дати передачі ракет та їхньої точної кількості заради безпеки.

Нову партію ракет Storm Shadow передали вперше за премʼєрства Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у війні.

20 листопада британська газета The Times із посиланням на джерела написала, що США, імовірно, дозволили Україні бити британськими далекобійними ракетами Storm Shadow углиб Росії. Цей дозвіл був потрібен, бо під час польоту ракети Storm Shadow використовують американські навігаційні дані. Лондон робить обережні заяви з цього приводу, щоб офіційно підтвердити це вже після використання ракет на полі бою.

Минулого тижня медіа писали, що Україна вдарила британськими ракетами по Курській області Росії. А за день до того — американськими далекобійними ракетами ATACMS по складу з боєприпасами в Брянській області.

Київ просив про дозвіл на такі удари тривалий час, але рішення Лондону та Вашингтону стали відповіддю на участь військових КНДР у війні проти України. Проте цей крок також розглядають як спробу президента США Джо Байдена та його союзників посилити позицію України в будь-яких переговорах з Москвою, які можливі наступного року, оскільки обраний президент Дональд Трамп обіцяє «швидко припинити війну» — і невідомо, на яких умовах.