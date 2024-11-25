У кожній бригаді ЗСУ створять підрозділ рекрутингу

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців», — йдеться в повідомленні.

З 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови Уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до ТЦК.

До цього в ЗСУ функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та Територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності.