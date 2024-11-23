Суд відклав рішення у справі Трампа про виплати порнозірці

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Верховний суд штату Нью-Йорк на невизначений термін відклав винесення вироку обраному президенту США Дональду Трампу у справі про виплату за мовчання порнозірці.

Рішення судді Хуана Мерчана опублікували на сайті судової системи штату.

Суддя Мерчан дозволив юристам Трампа подати клопотання про припинення справи, попросивши їх подати всі необхідні документи до 2 грудня 2024 року. Прокуратура матиме тиждень, щоб дати на це відповідь, — до 9 грудня.

Спочатку засідання, на якому Трампу мали винести вердикт у справі, що тягнеться вже кілька років, мало відбутися 26 листопада. Нову дату остаточного засідання суду Мерчан не вказав.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США справді мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Справа про виплати порнозірці

30 травня 2024-го суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс. Йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Крім цієї справи, проти експрезидента США порушили ще три — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання ним секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня цього року. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні могло вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому було б рівнозначним втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився з цим і пояснив, що суд є неупередженим й аполітичним. Після цього фінальне засідання призначили на 26 листопада 2024 року, але його вчергове перенесли.