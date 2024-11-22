Україна отримає $4,8 мільярда від Світового банку
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Світовий банк виділить для України $4,8 мільярда. Кошти надійдуть до держбюджету через програму PEACE.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Цю допомогу фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Гроші планують направити на соціальні та гуманітарні програми. Шмигаль додав, що від початку повномасштабної війни Україна залучила вже понад $100 мільярдів зовнішнього фінансування.
Світовий банк — це міжнародна кредитно-фінансова установа, що сприяє економічному розвитку та зменшенню бідності у світі. Банк надає кредити, гранти та іншу допомогу країнам, щоб вони могли покращувати інфраструктуру, освіту, медицину, галузь сільського господарства тощо.
- У вересні 2024 року стало відомо, що впродовж трьох років, до 2027 року, Україна отримає $415 мільйонів для освітньої системи. Низку угод підписали Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк.
- Виконавча рада Світового банку в жовтні створила Фонд фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Повідомлялося, що перші внески до нього надійдуть від Сполучених Штатів, Канади та Японії.
- На початку листопада Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 мільйонів.