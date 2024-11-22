Росія віддала Північній Кореї мільйон барелів нафти, попри санкції

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Росія віддала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти з березня цього року, порушуючи санкції. Нафта — це плата за зброю та війська, які Пхеньян відправив до РФ.

Про це йдеться в аналізі супутникових зображень дослідницької групи Open Source Centre, передає BBC.

На супутникових знімках видно понад десяток північнокорейських нафтових танкерів, які прибували до нафтового терміналу на Далекому Сході Росії 43 рази за останні вісім місяців. На фото суден у морі можна помітити, що вони прибували порожніми, а відходили майже повними.

Північна Корея — це єдина країна світу, якій заборонено купувати нафту на відкритому ринку. ООН обмежила їй кількість барелів очищеної нафти до 500 тисяч на рік, щоб запобігти її розробкам ядерної зброї.

Open Source Centre

Перша поставка нафти, задокументована Open Source Centre у новому звіті , відбулася 7 березня 2024 року. Тобто через сім місяців після того, як стало відомо, що Пхеньян дає Москві зброю.

«У той час як Кім Чен Ин забезпечує Путіна рятівним колом для продовження його війни, Росія тихо забезпечує Північну Корею іншим рятівним колом. Цей постійний потік нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не мала з моменту запровадження санкцій», — пояснив Джо Бірн з Open Source Center.

Північній Кореї дизель і бензин потрібні, щоб перевозити ракетні установки та перебазовувати війська по всій країні, для роботи заводів з виробництва боєприпасів та автомобілів пхеньянської еліти.

Ліміт у 500 тисяч барелів, які КНДР має право отримувати, значно менші за девʼять мільйонів, які вона споживає. Санкції, які діють з 2017 року, змусили Пхеньян незаконно купувати нафту, щоб компенсувати дефіцит.

«Тепер Кім Чен Ин отримує нафту напряму, вона, найімовірніше, кращої якості, і, найімовірніше, він отримує її безкоштовно, як quid pro quo за постачання боєприпасів. Що може бути краще за це? Мільйон барелів — це ніщо для такого великого виробника нафти, як Росія, але для Північної Кореї це значна кількість», — наголосив старший науковий співробітник Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї Го Мьонг-хюн.

У 43 рейсах, які Open Source Centre відслідковував за допомогою супутникових зображень, танкери під прапором Північної Кореї прибували до російського порту «Східний» з вимкненими трекерами, щоб приховати пересування. Згодом вони поверталися до одного з чотирьох портів на східному та західному узбережжях Північної Кореї.

Фото показують, наскільки низько вони у воді, тобто наскільки вони наповнені. Open Source Centre

Також в обмін на солдатів і зброю Північна Корея отримує від Росії гроші, ядерні та космічні технології, рис і валюту.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

За інформацією Bloomberg, Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою надалі поглиблюватиметься.

Північна Корея та Росія вже ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, зокрема, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.