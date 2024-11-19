У Тбілісі поліція знесла наметове містечко опозиції. Є постраждалі та затримані

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Ехо Кавказу

У ніч на 19 листопада грузинська поліція відтіснила протестувальників з території, прилеглої до Тбіліського державного університету, і знесла наметове містечко.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Поліція звільнила проїжджу частину від наметів, створених барикад, зупинених на місці автомобілів. Раніше опозиція перекрила дорогу на перетині вулиць Варазісхеві, Чавчавадзе, Мелікішвілі та Кекелідзе. Протестувальників відтіснили до проспекту Мелікішвілі.

Після цього почали затримувати учасників акції. Є постраждалі, кількість затриманих і поранених поки не уточнили. «Ехо Кавказу» пише, що поліція діяла «жорстко».

Телеграм-канал Tbilisi Life пише, що поліціянти застосували фізичну силу проти журналістів — побили журналіста видання Publika Міндія Габадзе. Також під час зйомки напали на оператора телеканалу Mtavari Сергі Барамідзе і розбили його камеру.

17 листопада протестувальники, які вимагають проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського держуніверситету. Учасникам акції роздали пледи, килимки і гарячий чай, привезли біотуалети.

Вибори в Грузії

Парламентські вибори в Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогла провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція з результатами не погодилась і почала протести.

На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях.

Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі офіційно затвердив перемогу «Грузинської мрії». Тоді представник ЦВК від опозиційного «Єдиного національного руху» Давид Кіртадзе вихлюпнув на нього чорну фарбу.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 19 листопада звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити результати парламентських виборів.