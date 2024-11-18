Президентка Грузії оскаржить результати парламентських виборів у Конституційному суді

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Лідерка Грузії Саломе Зурабішвілі 19 листопада звернеться до Конституційного суду, щоб оскаржити результати парламентських виборів.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Зурабішвілі переконана, що парламентські вибори в країні «не відбулися», а державі тепер загрожує дестабілізація, пов’язана з двовладдям. Вона вважає, що необхідно розвʼязати системні проблеми, а потім провести нове голосування.

«Це [я роблю] не тому, що вірю в Конституційний суд, а тому, що хочу повною мірою випробувати совість суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути та в якому напрямку маємо рухатися. Хочу побажати їм і собі, щоб хоча б декілька показали, що гідні судді в цій країні є», — сказала президентка.

Вона додала, що Тбілісі може відчути поглиблення поляризації думок — цьому начебто сприяє «агресивна пропаганда влади та її прихильників». Вразливою може стати й зовнішня політика, каже Зурабішвілі.

«Загроза такої дестабілізації зростає, коли країна замість близьких відносин із партнерами обирає ізоляцію, що характерно для нинішньої влади. Водночас ми маємо справу з економічною та фінансовою кризою, яка стоїть у нас на порозі», — заявила пані політик.

Лідерка Грузії наполягає, щоб роботу продовжили попередні уряд та депутати. Конституція держави постановляє, що перше засідання нового парламенту призначає президент. Втім, новостворений уряд та політсила «Грузинська мрія» в будь-якому разі збираються провести сесію 25 листопада.

Вибори парламенту в Грузії

Парламентські вибори у Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція з результатами не погодилась і почала проводити протести.

На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях.

Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі офіційно затвердив перемогу «Грузинської мрії». Тоді представник ЦВК від опозиційного «Єдиного національного руху» Давид Кіртадзе вихлюпнув на колегу чорну фарбу.