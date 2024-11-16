Японія виділила Україні $3 мільярди кредиту, який погашатимуть з доходів від заморожених активів РФ

Новини

Японія виділила $3 мільярди в межах ініціативи країн G7 щодо надання Україні кредиту в розмірі до $50 мільярдів, який погашатимуть коштом доходів від заморожених активів РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю у Києві. Президент України відзначив, що перша поїздка японського посадовця до іншої країни одразу після призначення нового уряду — це візит в Україну. Окрім Києва, Такеші Івая відвідав Бучу та інші українські міста.

Зеленський подякував за послідовне підтримання суверенітету і територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за новий пакет допомоги українському енергосектору. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Японія загалом надала Україні майже $12 мільярдів допомоги.

Зеленський та Івая домовилися активізувати реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яку сторони уклали 13 червня в Апулії. Також вони обговорили підтримку Формули миру Японією і подальше лідерство держави в імплементації пункту щодо ядерної безпеки, розширення економічної та гуманітарної співпраці, продовження і посилення санкцій проти Росії.