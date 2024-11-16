Японія виділила Україні $3 мільярди кредиту, який погашатимуть з доходів від заморожених активів РФ
- Автор:
- Олександра Амру
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Японія виділила $3 мільярди в межах ініціативи країн G7 щодо надання Україні кредиту в розмірі до $50 мільярдів, який погашатимуть коштом доходів від заморожених активів РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю у Києві. Президент України відзначив, що перша поїздка японського посадовця до іншої країни одразу після призначення нового уряду — це візит в Україну. Окрім Києва, Такеші Івая відвідав Бучу та інші українські міста.
Зеленський подякував за послідовне підтримання суверенітету і територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за новий пакет допомоги українському енергосектору. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Японія загалом надала Україні майже $12 мільярдів допомоги.
Зеленський та Івая домовилися активізувати реалізацію двосторонньої безпекової угоди, яку сторони уклали 13 червня в Апулії. Також вони обговорили підтримку Формули миру Японією і подальше лідерство держави в імплементації пункту щодо ядерної безпеки, розширення економічної та гуманітарної співпраці, продовження і посилення санкцій проти Росії.
- У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів. За цим планом, ЄС і США візьмуть на себе майже по $20 мільярдів, а решту розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
- У жовтні Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів в рамках ініціативи G7.