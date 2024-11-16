У Грузії затвердили результати парламентських виборів — а голову ЦВК облили чорною фарбою

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Голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою на початку засідання, де офіційно затверджували підсумки парламентських виборів.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Інцидент стався, коли Георгій Каландарішвілі оголосив, що правляча партія «Грузинська мрія» набрала 53,93% голосів на виборах. Фарбу на нього вихлюпнув представник ЦВК від опозиційного «Єдиного національного руху» Давид Кіртадзе.

«Ви не чуєте грузинський народ, не чуєте протестуючих студентів. Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну в бік Росії. Я навіть не можу назвати тебе головою, ти «точка ру». Ти чорна пляма», — заявив Кіртадзе, підійшовши до Каландарішвілі зі склянкою чорної фарби.

Після цього в залі почалася штовханина, засідання перервали. Але згодом Центральна виборча комісія офіційно затвердила підсумки виборів.

Правляча «Грузинська мрія» отримала 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно — 61 мандат («Коаліція за зміни» — 19, «Єдиний національний рух» — 16, «Сильна Грузія» — 14, «Гахарія — за Грузію» — 12).

Як пройшли вибори в Грузії

Парламентські вибори в Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція з результатами не погодилась і почала проводити протести.На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях.

Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Що кажуть європейські партнери

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факт прямих фальсифікацій не підтвердили. Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав розслідувати парламентські вибори в Грузії.

28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинна президентка Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один з лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе заявив на мітингу, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. 29 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць (це приблизно 14% виборчих дільниць) у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна «уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів» у Грузії та підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ, яка зафіксувала численні порушення.