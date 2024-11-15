Трамп номінував Дуга Бургума на посади міністра внутрішніх справ США і голови нової Нацради з енергетики

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Обраний президент США Дональд Трамп номінував Дуга Бургум на дві посади — голови нової Національної ради США з енергетики та міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив сам Трамп.

«Я радий оголосити, що Дуг Бургум, губернатор Північної Дакоти, приєднається до моєї адміністрації як міністр внутрішніх справ і голова нещодавно сформованої і дуже важливої Національної енергетичної ради», — заявив Трамп.

Дуг Бургум.

Нова Національна рада з енергетики США контролюватиме роботу держустанов зі збільшення видобутку всіх джерел енергії.

Бургум був кандидатом у президенти на цьогорічних праймеріз, але вибув з перегонів. Він помірно критикував Трампа, та згодом підтримав його.

Дуг Бургум виступає за більш ретельний контроль коштів, виділених Україні, і каже, що більшою загроза для США є Китай, а не Росія. Однак він зазначав, що перемога Росії означатиме посилення Китаю.

Кого Трамп обирає у свою команду

Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. 11 листопада він повідомив, що обрав представницю Республіканської партії Еліз Стефанік на посаду посла США в ООН.

12 листопада Трамп офіційно призначив представника Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймеріз республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США (DOGE).

На посаду голови Пентагону Трамп пропонує Піта Хегсета — ведучого Fox News і ветерана армії США, який служив в Іраку й Афганістані. А секретарем Департаменту внутрішньої безпеки республіканець планує призначити губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Також він уже обрав Марка Рубіо на посаду держсекретаря США.

Колишню конгресвумен Тулсі Габбард Трамп висуває на посаду директора Нацрозвідки, а конгресмена Метта Гейтса — у генпрокурори США. Антиваксера Роберта Кеннеді — молодшого Трамп пропонує на посаду міністра охорони здоров’я.