Норвегія профінансує виробництво української зброї

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Норвегія долучиться до «данського формату» підтримки — прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні. Суму допомоги не розголошують.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров домовився з норвезькими прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре і міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом під час візиту до Осло.

Фінансування виробництва безпосередньо в Україні дозволить швидше виготовляти й постачати озброєння для Сил оборони.

Також на зустрічі урядовці обговорили новий формат співпраці — «норвезьку модель» інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі поки що не повідомляють.

Данський формат підтримки

У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.

У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». І вже у вересні їх передали до Сил оборони України.

Наприкінці вересня Данія заявила, що інвестує понад $628 млн в українську оборонну промисловість, а вже в листопаді Україна уклала угоди з Данією на €535 мільйонів на закупівлю зброї для ЗСУ.