Норвегія профінансує виробництво української зброї
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Норвегія долучиться до «данського формату» підтримки — прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні. Суму допомоги не розголошують.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров домовився з норвезькими прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре і міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом під час візиту до Осло.
Фінансування виробництва безпосередньо в Україні дозволить швидше виготовляти й постачати озброєння для Сил оборони.
Також на зустрічі урядовці обговорили новий формат співпраці — «норвезьку модель» інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі поки що не повідомляють.
Данський формат підтримки
У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.
У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». І вже у вересні їх передали до Сил оборони України.
Наприкінці вересня Данія заявила, що інвестує понад $628 млн в українську оборонну промисловість, а вже в листопаді Україна уклала угоди з Данією на €535 мільйонів на закупівлю зброї для ЗСУ.