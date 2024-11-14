У США почали відкладати вироки за штурм Капітолія через перемогу Трампа. Це перші подібні випадки у цій справі

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Двоє федеральних суддів США погодилися відкласти вироки у кримінальних процесах над обвинуваченими у справі про штурм Капітолія. Це перші подібні прецеденти у цій справі — усе через прихід новообраного президента США до влади.

Про це повідомляє Politico.

Окружні судді США Карл Ніколс і Рудольф Контрерас заявили, що хочуть заощадити ресурси суду й уникнути залучення до справ десятків потенційних присяжних, яких можуть відкликати за кілька тижнів. Ніколс вирішив призначити судовий розгляд на квітень. Міністерство юстиції виступило проти.

Politico пише, що це перший випадок, коли федеральні судді відтерміновують розгляд справ фігурантів у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Водночас інші федеральні судді округу Колумбія відмовилися назвали прохання підсудних про помилування «спекулятивними» та заявили, що суди не можуть оперувати «потенціалом» помилування, адже це функція виконавчої влади, а не судової.

За їхніми словами, суд має розглянути справи, попри перемогу Трампа на цьогорічних виборах.

Помічник прокурора США Бенет Кірні відповіла, що кілька суддів вирішили зберегти розклад судових засідань, попри майбутню інавгурацію Трампа.

Що передувало

6 січня у Вашингтоні сталися заворушення. Того дня Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.

За цією справою до відповідальності притягнули понад 600 людей.

Прокурор Джек Сміт розслідує спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Сам Джек Сміт планує піти у відставку до інавгурації Трампа.