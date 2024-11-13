У Грузії опозиційні депутати відмовилися від мандатів. Вони не визнають результати виборів

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Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії виходять зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє грузинське медіа SOVA.

Опозиційні політики переконані, що голосування «вкрав» олігарх Бідзіна Іванішвілі, результати виборів сфальсифікували, а отже, парламент Грузії XI скликання нелегітимний.

«Ми хочемо офіційно, кожен із нас, хто був у парламентському списку «Єдності — Національного руху», направити індивідуальний лист до Центральної виборчої комісії, щоб жодного з кандидатів не зареєстрували й щоб ЦВК не передала навіть з метою розгляду питання наших повноважень парламенту Грузії», — каже лідерка партії «Національний рух» Тіна Бокучава.

Депутатка зазначила, що представники парламентів восьми країн Європейського Союзу не визнали вибори у країні легітимними. Союзники також наполягали, що необхідно розслідувати ймовірні факти фальсифікацій.

Свій парламентський список також зняли члени коаліції «За зміни». Вони теж відмовилися від мандатів. Як заявив один з лідерів обʼєднання партій Ніка Гварамія, документ підпишуть усі 85 політиків виборчого списку.

«Ми, всі ті, хто перебуває в цьому списку, відмовляємося співпрацювати в будь-якій формі з режимом, який краде вибори та просуває на нашій батьківщині інтереси Російської Федерації, нашого єдиного ворога в цьому світі», — висловився Гварамія.

Як пройшли вибори у Грузії

Парламентські вибори у Грузії пройшли 26 жовтня 2024 року. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Опозиція з результатами не погодилась і почала проводити протести.

На початку листопада суд міста Тетрі-Цкаро на півдні Грузії задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях.

Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Що кажуть європейські партнери

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факт прямих фальсифікацій не підтвердили. Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав розслідувати парламентські вибори в Грузії.

28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинна президентка Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один з лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе заявив на мітингу, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація. 29 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць (це приблизно 14% виборчих дільниць) у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна «уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів» у Грузії та підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ, яка зафіксувала численні порушення.

У відомстві також закликали розслідувати голосування, щоб забезпечити легітимність виборів і уникнути політичної кризи.