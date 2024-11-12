Суд призупинив розгляд справи проти Трампа про виплату порнозірці

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Суддя штату Нью-Йорк призупинив на тиждень розгляд справи новообраного президента США про виплату за мовчання порнозірці.

Про це пише Reuters.

Суддя Хуан Мерчан відклав принаймні до 19 листопада будь-яке рішення щодо скасування вироку Трампу через рішення Верховного суду США в липні про те, що президенти мають імунітет від судового переслідування.

До цього часу прокурори повинні надати судді нову інформацію про те, чи переобрання Дональда Трампа на новий термін президента США виплине на винесення вироку.

Вирок винесли тоді, коли суддя мав оголосити, чи може на Трампа поширюватись президентський імунітет після відповідного рішення в липні Верховного суду США.

Вирок новообраному президенту США попередньо мають винести 26 листопада. Але Reuters пише, що дату винесення вироку, за прогнозами юристів, перенесуть.

Частковий імунітет Трампа

Верховний суд 1 липня відхилив рішення Федерального апеляційного суду, який раніше постановив, що Трамп не має права на президентську недоторканність у справі про його причетність до штурму 6 січня.

Президенти США справді мають імунітет для своїх офіційних дій, але це не поширюється на їхні особисті дії. Судам тепер доведеться визначати, які дії Трампа були офіційними, а які ні.

Справа про виплати порнозірці

30 травня 2024-го суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс. Тепер йому загрожує до чотирьох років увʼязнення.

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі про фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Крім цієї справи, проти експрезидента США порушили ще три — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання ним секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня цього року. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні могло вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому було б рівнозначним втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився з цим і пояснив, що суд є неупередженим й аполітичним.