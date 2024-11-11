У Росії заочно заарештували суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова

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Суд у Москві заочно заарештував суддю Міжнародного кримінального суду в Гаазі Хайкеля Бен Махфуда, який видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомило російське видання «Медіазона».

Проти Бен Махфуда відкрили кримінальну справу про «незаконне відправлення під варту» — за це загрожує чотири роки вʼязниці.

Улітку Бен Махфуд разом з двома іншими суддями МКС — Росаріо Сальваторе Айталою і Серхіо Херардо Угальде Годінесем — видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова. Ордери стосуються міжнародних злочинів, вчинених в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Мова про напади на цивільні обʼєкти (зокрема, на енергетичну інфраструктуру) й «надмірну випадкову шкоду» цивільним людям та обʼєктам.

Хайкель Бен Махфуд — юрист з Тунісу. Він став суддею МКС у березні 2024 року.