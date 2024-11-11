Прем’єр-міністра Гаїті звільнили — він мав підготувати країну до виборів президента

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Перехідна рада Гаїті відсторонила від обов’язків прем’єр-міністра Гаррі Коніля. Це сталося менш ніж через пів року після його вступу на посаду в травні 2024 року.

Про це повідомляє BBC.

Гаррі Коніль — академік та колишній співробітник ООН. Його призначили керувати Гаїті в розпал безпекової кризи, яку спричинили місцеві банди. Очікувалося, що посадовець підготує країну до перших президентських виборів з 2016 року.

Тепер Коніля має замінити бізнесмен та екскандидат до сенату країни Алікс Дідьє Фільс-Еме. Указ підписали вісім з дев’яти членів перехідної ради. Прем’єр-міністр вважає своє звільнення незаконним. Річ у тім, що Гаїті не має ані очільника держави, ані парламенту. Відповідно до конституції, лише депутати можуть усунути чинного голову уряду.

«Ця резолюція, ухвалена поза будь-якими правовими та конституційними рамками, викликає серйозні занепокоєння щодо її легітимності», — йдеться в листі Коніля, який є в розпорядженні агентства Reuters.

Що відбувається на Гаїті

Все почалося з убивства президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції 7 липня 2021 року. Під час нападу також поранили його дружину, її госпіталізували в Маямі. Влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.

Після цього премʼєр Гаїті Клод Жозеф тимчасово виконував обовʼязки президента. Гаїтяни вважають, що саме він спричинив зростання кількості банд — з їхньою допомогою він придушував будь-яке інакомислення. Пізніше Жозеф пішов у відставку.

Нові заворушення в країні почалися в лютому 2024 року. Тодішній виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті Аріель Анрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну премʼєру, зокрема паралізувавши життя столиці з вимогою відставки Анрі.

У березні в країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі майже чотирьох тисяч вʼязнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренсу. Посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства. Навесні банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки Анрі. Зрештою він заявив, що йде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.