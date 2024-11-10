NYT: Для наступу на Курщині Росія зібрала 50 тисяч військових, включно із солдатами з КНДР

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The New York Times

Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових — операція може початися найближчими днями. Також у ній братимуть участь солдати з КНДР.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на українських і американських посадовців.

До того ж, зазначає NYT, Росія зуміла зосередити сили, не перекидаючи військ зі сходу України — це нібито дає змогу Москві чинити тиск одночасно на кількох фронтах.

Російські та корейські військові, які готуються до наступу, зараз спільно навчаються в західній частині Курської області. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські чиновники. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Військових із КНДР розділять на дві групи, вважає один з українських чиновників. Одна частина — це штурмові загони, а інша — підрозділи підтримки, які відповідатимуть за безпеку на захоплених територіях.

Загони з північнокорейських штурмовиків відправлятимуть в атаку без бронетехніки, як легку піхоту, пише NYT. Це означає, що разом з російськими штурмовиками вони зазнають важких втрат. За оцінкою американських і британських військових аналітиків, Росія щодня втрачає в середньому понад 1 200 військових на добу.

Якщо під час російського наступу вдасться відкинути підрозділи ЗСУ за межі Курської області, Росія може не зупинитися на кордоні і продовжити рух углиб української території. Якщо це станеться, не зрозуміло, чи продовжать північнокорейські військові брати участь в операції. Деякі представники Пентагону вважають, що влада Північної Кореї може наказати своїм військовим зупинитися на російсько-українському кордоні.

Поки американські посадовці не можуть оцінити, наскільки ефективною буде участь військових з КНДР у боях у Курській області. У них нема реального досвіду ведення сучасної війни з активним використанням техніки та безпілотників.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal писала, що договір про стратегічне партнерство між РФ і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

За інформацією NYT, солдати КНДР уже зазнали перших втрат у бою з Україною.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків та медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій. Північнокорейських військових РФ могла залучити для того, щоб почати наступ у Курській області.