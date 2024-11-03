Рис, космічні технології і зарплата військовим у доларах: у Сеулі розповіли, чим Росія платить КНДР

Новини

Північна Корея отримає від Росії 600—700 тисяч тонн рису, передові космічні технології, а її військові, які воюватимуть разом з росіянами, — зарплату $2 тисячі.

Про це доповідала розвідка Південної Кореї, передає видання Korea Herald.

За даними розвідки, до війни проти України долучаться близько 10 тисяч солдатів з КНДР. Водночас ще 4 тисячі північнокорейців працюють на Росію й отримують у середньому $800 на місяць.

Інститут стратегії національної безпеки — аналітичний центр, повʼязаний з розвідкою Сеулу, вважає, що рішення Північної Кореї направити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів у США ґрунтується на вірі в перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа, який заявляв про швидке завершення війни в Україні в разі його приходу до влади.

У звіті Інституту зазначають, що Північна Корея втратить цінність для Росії, якщо війна припиниться. Тому Пхеньян вирішив зробити військові звʼязки з РФ більш міцними.

Військова співпраця з Росією може дати Пхеньяну не тільки валюту, продовольство й технології, а також і важіль впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові.

«Якщо на Корейському півострові колись почнеться війна, Північна Корея тепер може очікувати, що Росія прийде і допоможе», — сказав корейський депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеулу в Росії.

Інститут стратегії національної безпеки також переконаний, що Північна Корея і Росія домовилися надавати одна одній військову допомогу, якщо «хтось із них зазнає нападу». Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наказав допомагати російській армії.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових близько 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше. Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.