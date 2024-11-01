NYT: США закликають Китай стримати співпрацю Пхеньяну і Москви у війні проти України

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Вашингтон вважає, що Китай стурбований швидким розвитком партнерства між Росією і Північною Кореєю, тому звертається до Пекіну, щоб той допоміг стримати залучення військових КНДР до війни РФ проти України.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

США сподіваються, що переговори з Китаєм сприятимуть стримуванню Північної Кореї, адже вона залежить від свого найбільшого економічного та військового партнера — КНР. Зараз же Пекіну доводиться все більше ділитися впливом на Пхеньян з Москвою.

Крім того, Китай може бути незадоволений тим, що залучення північнокорейських військових у війну Росії проти України збільшує ризик європейського втручання в безпекові питання Східної Азії, зокрема щодо Тайваню.

Держдепартамент США говорив із китайськими чиновниками про те, що північнокорейські військові вже в Росії. Він сподівається, що Китай принаймні дасть знати лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що слід обмежити або припинити розгортання його військ у РФ.

Якщо всередині Китаю виникне напруга через посилення такої співпраці Москви і Пхеньяну, американські політики намагатимуться цим скористатися. Утім, поки що США не знають думки лідера Китаю Сі Цзіньпіна про ситуацію.

Старший дослідник американо-китайських відносин у Міжнародній кризовій групі Алі Вайн каже, що Штатам у розмові з Китаєм варто наголошувати й грати на тому, що Пекін, імовірно, переоцінив свій вплив на Москву та Пхеньян. І що ці країни мало переймаються репутаційними втратами, яких вони зазнають у разі розширення нестабільності в Європі й Азії.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових близько 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Розвідка Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти. Джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток, а на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше. Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.